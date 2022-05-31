Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli bisiklet ile okula geldi. Şüpheliler yanlarında getirdikleri tornavidalar ile okulun demir korkulukları sökmeye başladı. Bu sırada okul içerisinde ses duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.