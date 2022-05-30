Kocaeli’nde "Helikopter düştü" ihbarı asılsız çıktı!

"BU BÖLGEDE OLSAYDI İLLAKİ GÖRÜRDÜK"

Ekiplerle birlikte arama çalışmasına katılan Murat Koç adlı vatandaş, "Belen köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Helikopterin düştüğüne dair bize bilgi gelince bu bölgeye hakim olduğumuz için etrafa motosikletle baktık ancak bir şey göremedik. Jandarma ve muhtarla iletişime geçtim, her yeri kontrol ettik. Bir şey bulamadık. Bölgeye hakim olduğumuz için her yere baktık. Motosikletle gidebileceğimiz en uç yerlere kadar gittik baktık. Bu bölgeye düşmedi. Bu bölgede olsaydı illaki görürdük, bilirdik" dedi.