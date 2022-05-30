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Kocaeli’nde "Helikopter düştü" ihbarı asılsız çıktı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Kocaeli’nde Helikopter düştü ihbarı asılsız çıktı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopterin düştüğü yönünde gelen ihbarının asılsız olduğu tespit edildi. Bölge halkının gördükleri işaret fişeğini helikopter sandıkları ortaya çıktı.

Olay, Kocaeli Körfez'e bağlı Melen Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede işaret fişeğini görenler, helikopter düştüğünü düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbar etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler bölgede detaylı arama çalışması yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

"BU BÖLGEDE OLSAYDI İLLAKİ GÖRÜRDÜK"

Ekiplerle birlikte arama çalışmasına katılan Murat Koç adlı vatandaş, "Belen köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Helikopterin düştüğüne dair bize bilgi gelince bu bölgeye hakim olduğumuz için etrafa motosikletle baktık ancak bir şey göremedik. Jandarma ve muhtarla iletişime geçtim, her yeri kontrol ettik. Bir şey bulamadık. Bölgeye hakim olduğumuz için her yere baktık. Motosikletle gidebileceğimiz en uç yerlere kadar gittik baktık. Bu bölgeye düşmedi. Bu bölgede olsaydı illaki görürdük, bilirdik" dedi.

Kocaeli’ne helikopter düştü mü? KOCAELİ'NE HELİKOPTER DÜŞTÜ MÜ?

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