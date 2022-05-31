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İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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İstanbul’da torbacılara şafak operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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