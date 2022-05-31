Bir garip olay! Vize alamayan damat kendi düğününe görüntülü video ile katıldı

Sivas Şarkışla'da bir damat adayı, vize alamayınca Almanya'da ki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı. Yaşadığı tuhaf olay yüzünden online damat olarak anılan genç, buruk bir düğün yaşadığını söyledi.

Sivas Şarkışla'da ikamet eden 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu üzerinden ile görüntülü bağlantıyla katılmak zorunda kaldı.