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Bir garip olay! Vize alamayan damat kendi düğününe görüntülü video ile katıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Bir garip olay! Vize alamayan damat kendi düğününe görüntülü video ile katıldı

Sivas Şarkışla’da bir damat adayı, vize alamayınca Almanya’da ki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı. Yaşadığı tuhaf olay yüzünden online damat olarak anılan genç, buruk bir düğün yaşadığını söyledi.

Sivas Şarkışla'da bir damat adayı, vize alamayınca Almanya'da ki düğününe cep telefonu ile görüntülü bağlanarak katıldı. Yaşadığı tuhaf olay yüzünden online damat olarak anılan genç, buruk bir düğün yaşadığını söyledi.

Sivas Şarkışla'da ikamet eden 24 yaşındaki Alperen Polat, kendi düğününe cep telefonu üzerinden ile görüntülü bağlantıyla katılmak zorunda kaldı.

Geçen aylarda Almanya'nın Hauptsrabe şehrinde ikamet eden Kübra Polat ile nişanlanan ve resmi nikahını Polat, Almanya tarafından kendisine vize verilmeyince dün Almanya'da yapılan düğününe katılamadı.

8 SAAT BOYUNCA ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Polat bedenen katılamadığı düğününe cep telefonu aracılığı ile görüntülü bağlantı yaparak katıldı.

Polat, kuaförde başlayıp salonda biten düğünü 8 saat boyunca adım adım cep telefonundan katip etti. Vize problemi nedeniyle düğünlerinde bir araya gelemeyen çift, önümüzdeki günlerde Sivas'ta yeniden bir düğün gerçekleştirmeyi planlıyor.

"BENİM İÇİN BURUK BİR DÜĞÜN OLDU"

Başına gelen ilginç durum yüzünden online damat olarak anılan Alperen Polat, buruk bir düğün yaşadığını belirtip, "Eşimle nişanlandık, resmi nikahımızı yaptı. Almanya'da ve Sivas'ta birer düğün planladık ve tarihleri belirleyip davetiyelerimizi dağıttık. Ancak vize alamadığım için Almanya'da planlanan düğünüme katılamadım. Bende kuaföründen salonuna kadar 8 saat boyunca whatsapp üzerinden düğüne katıldım. Benim için buruk bir düğün oldu. Eşimin yanında olmak isterdim. Önümüzdeki günlerde Sivas'ta yeniden düğünümüzü yapacağız. İnşallah orada birlikte ve mutlu olacağız" dedi.

Vize alamayınca kendi düğününe gidemedi! VİZE ALAMAYINCA KENDİ DÜĞÜNÜNE GİDEMEDİ!

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