Geçmiş temizleme vaadiyle vurgun! 20’ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturmuş





ÜNLÜLERİ HEDEF ALDILAR

Soruşturmada savcılık, medya kuruluşları ve muhabirleri arayan numara ve mailleri tespit etti. Uğur Y. ve İlknur Ö. adlı şüpheliler yakalandı. Danışmanlık şirketi sahibi olduğunu belirten Uğur Y., telefon numarasının kendisine ait olduğunu doğruladı ve "Benim sahte mahkeme kararlarıyla işim olmaz. Bunlara ayıracak vaktim yok. Sosyete camiasıyla iç içe çalışır, para kazanırım. Böyle içerikleri hazırlamam mümkün değil" iddiasında bulundu. Uğur Y.'nin ortağı olduğu belirlenen İlknur Ö.'nün, popüler kişiler hakkında çıkan tüm olumsuz haberlerin peşine düşerek onlarla pazarlık yaptığı belirlendi.