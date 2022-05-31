İstanbul 95 yılın sıcaklık rekorunu kırdı! Termometreler 34.3’ü gösterdi

"DIŞARI ÇIKMAK İÇİN AKŞAM SERİNLİĞİNİ TERCİH EDİYORUZ"

Sivas'tan İstanbul'a tatil için gelen Nebahat Uğurlu, "Hava çok sıcak. Biz Sivas'tan geldiğimiz için kurtuluşumuz var. İki günlük tatil için geldik, gideceğiz. Biz tadını çıkaranlardanız. Sivas'ta da sıcaklıklar başlamıştı ama, en azından bizim rüzgarımız var" dedi.