11 aydır kabusu yaşıyor! Böyle hastalık görülmedi

Hastaneye gittim ve bana uyuz tanısı konuldu. İlaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra Erciyes Üniversitesine gittim ve orada da ilaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra gittiğim farklı bir doktor yine uyuz tanısı koydu, ilaç verdi ama onda da sonuç alamadım.