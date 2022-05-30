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11 aydır kabusu yaşıyor! Böyle hastalık görülmedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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11 aydır kabusu yaşıyor! Böyle hastalık görülmedi

Kayseri'de 11 ay önce uyuz teşhisi konulan Yusuf Kış, verilen ilaçlarına rağmen hastalıktan kurtulamadı. Kaşınması geçmeyen görme engelli Kış, hayatının zindana döndüğünü belirterek yardım istedi.

Kayseri'de yaşayan 50 yaşındaki görme engelli Yusuf Kış, geçtiğimiz yıl temmuz ayında biranda kaşınmaya başladı. Gün geçtikte kaşınması artan Kış, hastaneye başvurdu. Uyuz teşhisi konulan ama verilen ilaçlara rağmen 11 aydır kaşınması devam eden adam, günlük hayatta da zorlanmaya başladı.

Yetkililerden kaşınmasına çare bekleyen Yusuf Kış, "Bu kaşınma geçen Kurban Bayramı'nda bacaklarımda başladı. Sonrasında daha kötü oldum.

Hastaneye gittim ve bana uyuz tanısı konuldu. İlaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra Erciyes Üniversitesine gittim ve orada da ilaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra gittiğim farklı bir doktor yine uyuz tanısı koydu, ilaç verdi ama onda da sonuç alamadım.

Bu sıkıntıyı sürekli çekiyorum. Her tarafım kaşınıyor. Kaşınmaktan duramıyorum. Gecem, gündüzüm hep birbirine karıştı. Ben tedavi olmak istiyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Bu sıkıntıma bir çare arıyorum. Günlük hayatımda da çok zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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