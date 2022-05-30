Önce motosikletliyle çarpıştı sonra bir iş yerine girdi! Bir kişi ağır yaralı
YAŞAM AA
Adana’nın Seyhan ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü motosikletle çarpıştı ardından da bir iş yerine girdi. Kazada bir kişi ağır yaralandı. İş yerine giren hafif ticari araç maddi hasara da sebep oldu.
TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Motosiklet sürücüsü E.Ç, ağır yaralanırken iş yerinde hasar meydana geldi.
E.Ç, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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