30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Önce motosikletliyle çarpıştı sonra bir iş yerine girdi! Bir kişi ağır yaralı

Önce motosikletliyle çarpıştı sonra bir iş yerine girdi! Bir kişi ağır yaralı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.05.2022
ABONE OL
Önce motosikletliyle çarpıştı sonra bir iş yerine girdi! Bir kişi ağır yaralı

Adana’nın Seyhan ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü motosikletle çarpıştı ardından da bir iş yerine girdi. Kazada bir kişi ağır yaralandı. İş yerine giren hafif ticari araç maddi hasara da sebep oldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde E.Ç. isimli şahıs kullandığı hafif ticari araçla bir motosikletliyle çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi. 01 BF 442 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Motosiklet sürücüsü E.Ç, ağır yaralanırken iş yerinde hasar meydana geldi.

E.Ç, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA