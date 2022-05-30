Önce motosikletliyle çarpıştı sonra bir iş yerine girdi! Bir kişi ağır yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde E.Ç. isimli şahıs kullandığı hafif ticari araçla bir motosikletliyle çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi. 01 BF 442 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.