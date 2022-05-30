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Genç tekvandocudan üzen haber! Kalbine yenildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Genç tekvandocudan üzen haber! Kalbine yenildi

Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından Şanlıurfa'da defnedilecek

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