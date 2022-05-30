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İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! İki katlı ahşap bina çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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İstanbul Fatih’te korku dolu anlar! İki katlı ahşap bina çöktü

Son dakika haberine göre: İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü. Çökmenin etkisiyle mahelle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. lay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

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