7 yaşındaki Elif Küçüksorgulu’nu MR’da yaktılar!

Hürriyet'in haberine göre: Çaresiz kalan anneye, kızının sağlık durumuyla ilgili hiç kimse tarafından bilgi verilmedi. MR çekiminden çıkartılan küçük Elif'i odaya aldıklarında eli ve kolunun sargılı olduğu görüldü. Anne Elçin Küçüksorgulu, doktorun pansuman için sargıyı açtığında kızının sağ baş parmak ve orta parmakları ile kolunun ağır bir şekilde yaralandığını görünce fenalaştı.

2 AMELİYAT DAHA OLACAK

Küçük Elif'in anestezi uygulandığı sırada uykudayken MR cihazında meydana gelen çekim sırasında yanarak yaralandığını dava dilekçesinde anlatan ailenin avukatı, "Hastane yönetimi, olayın nasıl yaşadığına dair anne Elçin Küçüksorgulu'ya hiçbir açıklama yapmamıştır. Olayın meydana gelişini gizleme çabası içine giren hastane yönetimi, anne ve küçük kızı hastanede birkaç saat beklettikten sonra ertesi gün pansuman için gelmeleri gerektiğini söyleyerek eve göndermiştir. Hastane raporunda da olayın MR Çekimi sırasında yaşandığı belirtilmiştir. Yaşadığı olay nedeniyle küçük Elif, elinden ve kolundan ameliyat olmuştur. Doktorlar, Elif'in önümüzdeki dönemde de en az iki ameliyat olması gerektiğini bildirmiştir" dedi.