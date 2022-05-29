Manisa’da su kuyusundan çıkan sıvı için AFAD inceleme başlattı

İFTAİYE SUYU SIKINCA ALEVLER DAHA DA ARTTI

Zeytin bahçesini sulamak için sondaj açtırdığını belirten Mustafa Yüksel, "Su kuyusu olarak açtığımız yerde şu anda daha önce hiç görmediğimiz bir sıvı ile karşılaştık. Petrol veya yağ benzeri bir sıvı olup olmadığını bilmiyoruz. Maddenin hızlı bir şekilde incelenmesini istiyoruz. Yanıcı olup olmadığını anlamak için yakmayı denedik, alev aldı. Sondaj sırasında açmış olduğumuz iki adet kuyu bu madde ile dolu. Bu havuzların içindeki madde 1.5 saat boyunca yanmaya devam etti. İtfaiye ve görevliler geldiğinde söndürme çalışması yapıldı. Ancak itfaiye suyu sıkar sıkmaz daha da alevlendi. Arazimde suya ihtiyacımız var. Daha önce 2 kuyu açtırdım ve istediğimiz suyu bulamamıştık. Bu kuyuda ise bu madde çıktı. Zor durumdayız" dedi.