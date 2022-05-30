Bütün Türkiye minik Azra’yı konuşuyordu! İşte 6. kattan düşen küçük kızın son durumu

ÜÇÜNCÜ AMELİYATA HAZIRLANIYOR



Azra'nın 3'üncü ameliyatı olacağını da aktaran Alpsoy, "Azra'nın iyileşmesi uzun bir süreç alacak ama buna da şükürler olsun. Yanımızda olması, nefes alması bile büyük bir mutluluk. Kızımın psikolojik desteğe ihtiyacı var. Kendisi olayları hatırlamıyor." dedi.

Alpsoy "Bize kaydıraktan düştüğünü söylüyor. Bizleri hastanede arayıp soran Vali Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'dan da razı olsun. Asgari ücretle çalışıyorum. Bazen zorlanıyorum ama bunları da atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Azra Alpsoy da sadece bacağında ağrı olduğunu, bunun dışında kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Küçük Azra ayrıca sosyal medya fenomeni Enes Batur ile tanışmak istediğini belirtti.