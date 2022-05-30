Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan flaş Ayasofya açıklaması! Çok ciddi bir tadilat gerçekleştirilecek

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu anlamda da çok daha fazla yol kat etmek gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'yi incelediğiniz zaman 81 vilayette turizm yapmanız mümkün. Çünkü dünyada olmayan birçok çeşitlilik bizde var. Doğa, arkeoloji, yıl içinde dört mevsimi yaşayabileceğiniz yerler var. Kültür sanat deseniz, biz Doğu ile Batı'nın birleştiği noktadayız. Farklı bir mozaik oluşturuyoruz. İnanç çeşitliliği var. Birçok kültürel topluluk, burada iç içe birlikte yaşamayı öğrenmiş, uzun yıllar içinde. İşte bunlar aslında sizin turizm değerleriniz. Eğer bu değerlerde doğru bir planlama ile doğru bir tanıtım yapabilirsek, turizm sektörünün 81 vilayete yayılmasını sağlarız."