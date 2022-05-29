Son dakika: Manisa’daki can pazarında korkunç iddia! İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 ağır yaralı!

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y.(16) ve İbrahim Öztürk'ü (31) yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.