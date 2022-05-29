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Son dakika: Manisa'daki can pazarında korkunç iddia! İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 ağır yaralı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: Manisa’daki can pazarında korkunç iddia! İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 ağır yaralı!

Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsünün 16 yaşında ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu iddia edilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk(31) idaresindeki 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y.(16) ve İbrahim Öztürk'ü (31) yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, kazaya karışan 48 F 3119 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli(51), Mehmet Yılmaz(58), Emir Öztürk(41) ve Burakcan Öztürk(22)'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Feci kaza! Alkollü ve ehliyetsiz sürücü… FECİ KAZA! ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ…

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