Son dakika: Manisa'daki can pazarında korkunç iddia! İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 ağır yaralı!
Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsünün 16 yaşında ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.
Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu iddia edilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk(31) idaresindeki 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y.(16) ve İbrahim Öztürk'ü (31) yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, kazaya karışan 48 F 3119 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli(51), Mehmet Yılmaz(58), Emir Öztürk(41) ve Burakcan Öztürk(22)'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?
- Son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?
- 28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?
- EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- İstanbul'un fethi ne zaman, hangi gün? 2022 İstanbul'un fethi kaçıncı yılı? İşte İstanbul'un fethi tarihi
- Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bekçilik sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı
- Kızılay KPSS'siz personel alımı ilanı çıktı: 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi şartlar aranıyor?
- Son dakika | Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali maç sonucu: 0-1
- Babalar Günü yarın mı? 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?