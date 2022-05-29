Düzce’de korku dolu anlar! Çatı katında yangın çıktı

Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı.Olay, saat 16.30 sularında Hamidiye Mahallesi Gazi Osman Sokak'ta meydana geldi. Kadir Özlü'nün kiracı olarak kaldığı 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler nedeniyle oluşan dumandan evde bulunan 3 kadın dumandan etkilendi.