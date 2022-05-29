Düzce’de korku dolu anlar! Çatı katında yangın çıktı
YAŞAM DHA
Düzce’de 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı. O sırada evde bulunan 3 kadın dumandan etkilendi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı.Olay, saat 16.30 sularında Hamidiye Mahallesi Gazi Osman Sokak'ta meydana geldi. Kadir Özlü'nün kiracı olarak kaldığı 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler nedeniyle oluşan dumandan evde bulunan 3 kadın dumandan etkilendi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Düzce İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri evde bulunan kadınları çıkardı. Kadınlar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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