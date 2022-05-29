Eşini boğarak öldüren sanığa ’tahrik’ ve ’iyi hal’ indirimine tepki! Acılı aileden isyan ettiren sözler





'İNDİRİMSİZ CEZA ALMASI İÇİN DOSYANIN TAKİPÇİSİYİZ'

İnce ailesinin avukatı Burak Yılmaz da "Biz en başından beri bu cinayetin tasarlanarak işlendiğini beyan ettik, ama verilen kararla heyet , 'olayda tasarlama yok' dedi. Haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiğini söyledik, haksız tahrik indiriminin yanında bir de takdiri indirim uygulandı. Sanığın yargılama sürecinde öyle bir tutumu vardı ki, adeta 'öldürmekteki haklılığını' ispatlamaya çalışan, son derece nobran bir tavır. Hatta son celse biz beyanda bulunduktan sonra sanık, aile avukatları olarak bizi yalancılıkla suçladı. Tüm bunlara rağmen gelen iyi hal indirimi beni hem şaşırttı hem de üzdü. Tabii biz bu karara itiraz edip Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacağız. Sanığın indirimsiz ceza alması için dosyanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

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