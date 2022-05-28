Ankara’da ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlıya ‘haksız tahrik’ indirimi! 18 yıl hapsi isteniyor

"VİCDANIMIZ RAHAT DEĞİL"

Şahsın abisini sırtından ve kalbinden bıçakladığını ve delilleri yok etmeye çalıştığını vurgulayan Serkan Erdoğmuş, "Bu kişi bir cana kıymış. Sadece cana kıydığı kişinin hayallerini çalmamış, onun kızı var kardeşleri var akrabaları var hayallerini çalmış. Bütün bunların hayalleri bir 18 yılda mı bitecek? Vicdanımız rahat değil. Bu 30 yıl yese de ömür boyu ceza yese bizim içimiz yine soğumaz. Ama en azından birazcık daha olur mu diye düşündük. 25 yıl 30 yıl ver orada çürür ölür gibisinden. Abim bir gün öldü o her gün ölür diye bekledik o her gün ölme olayı 18 yıl" diye konuştu.