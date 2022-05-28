Sahte deterjanı tehlikesi! Nasıl anlaşılır?



EVDE DETERJAN YAPMAK İÇİN TARİF

Evde pratik ve sağlıklı deterjan tarifi de veren Kocabaş, "Evde karbonat, kalıp sabunu biraz rendeleyerek eritebiliriz içine bir miktar tuz, sodyum sülfat katarız ve etkili bir deterjan elde edebiliriz. Yağ ve kir sökecek ürünün pH'ının 7 ve üzerinde olması lazım. Bu tarife sirke katmayın etkili olmaz çünkü sirke pH'ını düşürür. Sirkeyi limonla karıştırarak daha etkili bir tarif elde edebiliriz" diye konuştu.