Gurbetçiler gelmeye başladı! 40 saat sonra Türkiye'ye ulaştılar
Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla’ yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya’dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.
Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri başladı. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.
Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.
Ana vatan Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen gurbetçiler, Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Türkiye'de hem tatil yapacaklarını hem de akrabalarıyla bir araya geleceklerini ifade eden gurbetçiler, vatan hasretiyle yaşadıklarına değindi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı
- Kızılay KPSS'siz personel alımı ilanı çıktı: 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi şartlar aranıyor?
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2022 Liverpool Real Madrid final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Babalar Günü yarın mı? 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?
- Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- TOKİ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?
- Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
- KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- Survivor final ne zaman 2022? Survivor 2022 All Star büyük final tarihi açıklandı mı?