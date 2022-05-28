28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da motosikletler çarpıştı! 4 yaralı var

Afyonkarahisar’da motosikletler çarpıştı! 4 yaralı var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
ABONE OL
Afyonkarahisar’da motosikletler çarpıştı! 4 yaralı var

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 motosikletin burun buruna çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 4 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Alaca mahallesi İstasyon caddesinde gece geç saatlerde yaşandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre, Ş.S. ve S.İ.'nin üzerinde olduğu motosiklet ile karşı yönden gelen ve plakası olmayan İ.S. ve F.C.'yi taşıyan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletlerin üzerinde bulunan şahıslar yola düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, motosikletleri kimlerin kullandığının tespitinin ise alınan ifadelerden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, iki motosikletin nasıl kafa kafaya çarpıştığı ise polis tarafından araştırılıyor.

2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA