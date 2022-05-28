Afyonkarahisar’da motosikletler çarpıştı! 4 yaralı var
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 motosikletin burun buruna çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 4 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Alaca mahallesi İstasyon caddesinde gece geç saatlerde yaşandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Edinilen bilgilere göre, Ş.S. ve S.İ.'nin üzerinde olduğu motosiklet ile karşı yönden gelen ve plakası olmayan İ.S. ve F.C.'yi taşıyan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletlerin üzerinde bulunan şahıslar yola düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, motosikletleri kimlerin kullandığının tespitinin ise alınan ifadelerden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.
Öte yandan, iki motosikletin nasıl kafa kafaya çarpıştığı ise polis tarafından araştırılıyor.
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