Afyonkarahisar’da motosikletler çarpıştı! 4 yaralı var

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, motosikletleri kimlerin kullandığının tespitinin ise alınan ifadelerden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, iki motosikletin nasıl kafa kafaya çarpıştığı ise polis tarafından araştırılıyor.