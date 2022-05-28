Pişkinlikte sınır tanımıyor! Geçen sene iç çamaşırına sakladığı madde şimdi ekmekten çıktı
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan şahsın yanındaki ekmek içerisine saklanmış halde metamfetamin ele geçirildi. Şahsın geçen yıl da iç çamaşırına saklandığı uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.
Ekipler tarafından takibe alınan şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda şahsın yanında bulunan köy ekmeğinin içerisine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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