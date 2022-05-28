Pişkinlikte sınır tanımıyor! Geçen sene iç çamaşırına sakladığı madde şimdi ekmekten çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Kastamonu'nun Abana ilçesine gelen S.B.'nin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı.