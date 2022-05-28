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Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Aydın'da boşandığı eşi İlke Kuleli'nin çalıştığı markette baltayla saldırıp, 5 parmağını koparan İsmail Demirci için 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirci'nin eşini olaydan iki ay önce de "2 çocuğumun son nefesleri elimde son bulsun. Kararını ver. Habil ile Kabil olmayalım. İkimizi yok edeceğim" yazılı mesaj attığı gerekçesiyle 'tehdit' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı da iddianamede yer aldı. İşte kan donduran olayın tüm gelişmeleri...

İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl süren davadan sonra 27 Ocak'ta Aydın 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme çiftin biri 9, diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğunun velayetini annelerine verdi.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarını ardından da onun peşini bırakmadı. Boşanmalarından 4 gün sonra saat 18.00 sıralarında, eşinin kasiyer olarak çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi, Karakol Caddesi'ndeki markete giden Demirci, elindeki baltayla saldırdı.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

İçerdeki müşteriler panikle kaçışırken, Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu. Çevredekiler, genç kadını marketten çıkararak ölümden kurtardı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuleli, ilk müdahalenin ardından da Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikro cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Demirci'nin kopan sol elinin 4 parmağı 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Kuleli'nin, sağ elinin kopan serçe parmağı ise kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Demirci, ifadesinde boşandığı eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bu nedenle de baltayla saldırdığını ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, tutuklandı.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Aydın Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Koruması ve Kadına Şiddet Soruşturma Bürosu, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Demirci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

'O MARKETE YARIN GELECEĞİM'

İddianamede, Demirci'nin boşandığı eşi İlke Kuleli'yi olaydan 2 ay önce de ölümle tehdit ettiği belirtildi. Demirci'nin Kuleli'ye "Kendi canını düşünen, yaşamı seven en adi çocuğu olsun. 2 çocuğumun son nefesleri elimde son bulsun.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

İlke Kuleli son günlere geliyoruz. Kararını ver. Habil ile Kabil olmayalım veya Erdal Akın ile Esin Hanım olmayalım. O markete yarın geleceğim. Ne yapacaksın bakalım. Hodri meydan. Kimlere güveniyorsun belli değil. İkimizi yok edeceğim. Git kime sığınırsan sığın.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Yarın git savcıya şikayet et. 2 ay yatarım var. Akıllı ol. Seni iş çıkışı çalıntı bir arabayla kaçıracağım. Bak planı da yazdım. Ara emniyeti hemen şimdi" yazılı mesaj attığına iddianamede yer verildi. Bu nedenle hakkında 'tehdit ' suçundan Aydın 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Demirci'nin geçen 23 Mart'ta 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı da iddianamede belirtildi.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

'ÖLDÜRÜYOR, ÖLDÜRÜYOR' DİYEREK MARKETTEN ÇIKMIŞLAR

İddianamede olayın görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi. Tanık Hasibe B.'nin ve müşterilerin çığlık atarak yardım isteyip, "Öldürüyor, öldürüyor" diye bağırarak marketten çıktıkları, bağrışmalar üzerine markete ilk olarak giren tanık Mahmut Ü.'nün de şüpheliyi elinde balta ile İlke Kuleli'nin üzerine çökmüş ve kapaklanmış vaziyette görüp, 'Yapma' diye seslendiği iddianamede belirtildi.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Demirci'nin elindeki baltayı göstermesi üzerine Mahmut Ü.'nün korkup, dışarı çıktığı da iddianamede vurgulandı. Sonradan markete girdiği belirtilen bir diğer tanık Mehmet K.'nin "Bırak kızı zaten öldürmüşsün" diyerek uyardığı Demirci'nin "Amca sen karışma bu kız beni aldattı" diye karşılık verdiği de iddianameye girdi.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Tanık Levent Hakan A.'nın da Kuleli'ye vurmaması için uyardığı Demirci'nin uzaklaşması üzerine "Ambulansı arayın gelsin" dediğine de iddianamede yer verildi.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

HER İKİ ELDE PARMAKLAR PARAMPARÇA

İddianamede Kuleli için olayın ardından düzenlenen geçici doktor raporuna da değinildi. Rapordaki "Occapitol bölgede 5 ve 6 santimlik iki kesi, her iki elde parmaklar paramparça. Her iki elde multipler kesiler mevcut olup hayati tehlikesi olduğu.

Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

Parmakların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek durumda" ifadelerine yer verilip, kati rapor için İlke Kuleli'nin tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazıldığı ancak cevap gelmediği de belirtildi.

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