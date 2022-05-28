Eşinin parmaklarını baltayla kesti! Tehdit mesajları da ortaya çıktı: Habil ile Kabil olmayalım

HER İKİ ELDE PARMAKLAR PARAMPARÇA

İddianamede Kuleli için olayın ardından düzenlenen geçici doktor raporuna da değinildi. Rapordaki "Occapitol bölgede 5 ve 6 santimlik iki kesi, her iki elde parmaklar paramparça. Her iki elde multipler kesiler mevcut olup hayati tehlikesi olduğu.