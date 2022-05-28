Hollywood filmlerini aratmayan olay! 21 yıllık "kuyudaki ceset" sırrı çözüldü!

Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya itfaiye tarafından kurulan makara sistemi ile inen olay yeri inceleme ekibi, kemik parçaları buldu. Cesedin yanındaki çantadan çıkan kimlikle cansız bedenin 21 yıl önce sırra kadem basan ve o tarihte 47 yaşında olan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca 3 tespih ile peruk ve kişisel eşyalar çıktı.