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Kahramanmaraş'ta 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Kahramanmaraş’ta 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.O.Z. cezaevine gönderildi.

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