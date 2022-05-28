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Kocaeli’de sahte alkol imalathanesine baskın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Kocaeli’de sahte alkol imalathanesine baskın

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde depoyu, sahte alkol üretmek için imalathaneye dönüştüren 5 kişi yakalanırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.

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