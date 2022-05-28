Babalar Günü 2022 ne zaman, hangi gün? Hayatımıza varlıkları ile değer katan, bizlere güç veren, toplumun temel yapı taşını oluşturan babalarımızı onurlandırmak adına her yıl belirli tarihte Babalar Günü kutlanıyor. Mayıs ayının sonuna gelmemiz ile birlikte 2022 Babalar Günü tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Babalar Günü yarın mı? 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte merak edilenler...

2022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günü kutlanıyor. Buna göre, 2022 yılında Babalar Günü 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.