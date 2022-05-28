Babalar Günü yarın mı? 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?
Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Hayatı boyunca ailesine tüm imkânlarını seferber eden, özverili, koruyucu ve sahiplenici babaları onurlandırmak adına her yıl kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. 2022 yılında Babalar Günü'nün hangi tarihte kutlanacağı merak ediliyor. Babalar Günü hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Babalar Günü yarın mı? 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte cevaplar...
Babalar Günü 2022 ne zaman, hangi gün? Hayatımıza varlıkları ile değer katan, bizlere güç veren, toplumun temel yapı taşını oluşturan babalarımızı onurlandırmak adına her yıl belirli tarihte Babalar Günü kutlanıyor. Mayıs ayının sonuna gelmemiz ile birlikte 2022 Babalar Günü tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Babalar Günü yarın mı? 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte merak edilenler...
2022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günü kutlanıyor. Buna göre, 2022 yılında Babalar Günü 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.
İLK BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVDİM
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpı bacaklarıyla- Ha düştü, ha düşecek…
Nasıl koşarsa ardından bir devin,
O çapkın babamı ben öyle sevdim.
Bilmezdi ki oturduğumuz semti,
Geldi mi de gidici hep, hep acele işi!..
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi,
Atlastan bakardım nereye gitti,
Öyle öyle ezber ettim gurbeti.
Sevinçten uçardım hasta oldum mu,
40'ı geçerse ateş, çağ'rırlar İstanbul'a.
Bir helallaşmak ister elbet, diğ'mi oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu.
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin.
Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, can evim.
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
CAN YÜCEL
BABALAR GÜNÜ
Onlar, bize dayanak en büyük yardımcımız,
Annelerimiz gibi değerli varlığımız…
Sevmeliyiz sevgiyle anmalıyız saygıyla,
Onlar, en vefalı dost yüce hatırlarıyla…
Rab'den tahsil edilmiş babalar hep sevgili,
Yürekten sevilmeli saygı gösterilmeli…
MEHMET TEVFİK TEMİZTÜRK
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