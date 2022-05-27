Zonguldak’ta annesini dövdüğü için babasını bıçaklayan zanlı serbest bırakıldı
Zonguldak’ta, annesine şiddet gösteren babasını bıçak ile yaralayan 23 yaşındaki Hakan Durdu, 15 seneye kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Davada zanlının tutuklulukta geçirdiği zaman dikkate alınıp, kaçma kuşkusu olmadığından oy çokluğuyla verilen kararla serbest bırakıldı.
Olay, geçen sene 29 Haziran tarihinde Asma Mahallesi Dağbaca Sokak'ta yaşandı.
45 yaşındaki Alaattin Durdu iddiaya göre 41 yaşındaki eşi N.D.'yi darp etmeye başladı. Hakan Durdu, babasını durdurmaya çalıştı.
BABASINI BIÇAKLADI
Bu esnada çıkan arbedede Hakan Durdu, babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan Durdu tutuklandı.
"ANNEMİN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM, NE YAPTIĞIMI BİLEMEDİM"
Hakan Durdu hakkında, 'Haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hakan Durdu, önceki savunmalarında babasının annesine şiddet uyguladığını söyleyerek, "Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi.
'BUGÜN SENİN ÖLME GÜNÜN'
Şikayetçi olan Alaattin Durdu ise oğlunun, eşiyle tartıştığı sırada, 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söyledi.
Hakan Durdu'nun Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Hakan Durdu, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, N.D. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Alaattin Durdu ise duruşmaya katılmadı.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Alaattin Durdu'nun sol üst kolunda meydana gelen yaralanmaya ilişkin his ve doku kaybının olup olmadığının belirlenmesi için muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Raporun gelmesinin uzun süreceğini belirten savcı, tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak Hakan Durdu'nun tahliyesini istedi.
Alaattin Durdu'nun avukatı, Hakan Durdu ve N.D.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu ifade ederek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakan Durdu'nun avukatı ise Alaattin Durdu'da oluşan yaralanmalardan sadece bir tanesinin hayati tehlike oluşturduğunu ve müvekkilinin eylemi kendi iradesiyle sonlandırdığını ileri sürerek, suç vasfının değişme ihtimali olduğundan tahliyesini istedi.
OY ÇOKLUĞUYLA SERBEST
Mahkeme heyeti, Hakan Durdu'nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak, atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek, tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı.
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