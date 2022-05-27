Zonguldak’ta annesini dövdüğü için babasını bıçaklayan zanlı serbest bırakıldı

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Alaattin Durdu'nun sol üst kolunda meydana gelen yaralanmaya ilişkin his ve doku kaybının olup olmadığının belirlenmesi için muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Raporun gelmesinin uzun süreceğini belirten savcı, tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak Hakan Durdu'nun tahliyesini istedi.



Alaattin Durdu'nun avukatı, Hakan Durdu ve N.D.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu ifade ederek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakan Durdu'nun avukatı ise Alaattin Durdu'da oluşan yaralanmalardan sadece bir tanesinin hayati tehlike oluşturduğunu ve müvekkilinin eylemi kendi iradesiyle sonlandırdığını ileri sürerek, suç vasfının değişme ihtimali olduğundan tahliyesini istedi.



OY ÇOKLUĞUYLA SERBEST



Mahkeme heyeti, Hakan Durdu'nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak, atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek, tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı.