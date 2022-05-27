Sarar çiftinin soyulduğu olayın davasında Moldovalı sanıktan flaş ifade! Neden cezaevindeyim anlayabilmiş değilim

"NEDEN TUTUKLUYUM ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Duruşmaya İstanbul Maltepe Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle bağlanan Ilia Sacali, soygunla ilgisi olmadığını ve ceza alan sanıklar Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu.

Taşıdığı kişilerin suç işleyeceklerinden haberi olmadığını öne süren Sacali, "Neden cezaevindeyim anlayabilmiş değilim. Ben suç işlemedim. Ben sadece ticari taşımacılık yaptım. Uzun süredir tutukluyum. Bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Bu sebeple tahliyemi istiyorum. Ben taşıdığım kişilerin suç işleyebileceğinden veya suç işlediklerinden haberdar değilim" dedi.