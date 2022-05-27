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Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Van’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre: Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

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