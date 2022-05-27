27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avukatlık ofisinde stajyere cinsel saldırı davasında gelişme! İstenen ceza belli oldu

Avukatlık ofisinde stajyere cinsel saldırı davasında gelişme! İstenen ceza belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
Avukatlık ofisinde stajyere cinsel saldırı davasında gelişme! İstenen ceza belli oldu

Avukatlık bürosunda staj yaptığı dönemde Hukuk Fakültesi öğrencisi Arzu Sena Topuz’u taciz ettiği iddiası ile kendisi ile ilgili dava açılan avukat S.K.’nın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede verilen savcılık mütalaasında fillin sarkıntılık seviyesinde kaldığı ifade edilerek, zanlının 5 seneye kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 2020 senesinde avukat S.K.'nın ofisinde stajyer avukatlık yapan Arzu Sena Topuz'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiası oldukça yankı uyandırmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde avukat ile ilgili 'Cinsel saldırı' suçundan 10 seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması bugün konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya tutuksuz sanık S.K. ve müşteki Arzu Sena Topuz katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

"DAVA BAŞKA YERE ÇEKİLİYOR"

Sanık avukatı ise duruşmada, "Bu dava köpürtüldü. Dava mecrasından çıkarılmıştır. Dava Twitter davası haline getirilmiştir. Burada eylem işlenmiş mi işlenmemiş mi konumuz bu. Dava başka yere çekiliyor" şeklinde konuştu.

"GÖRÜNTÜLER ORTADAN KALDIRILDI"

Duruşmada savcı mütalaasında sanık S.K.'nın hukuk bürosunda Arzu Sena Topuz'un stajyer olarak gönüllü şekilde çalıştığını, sanığın bürodaki güvenlik kamerasının bozulduğunun iddia edilmesi ve aynı gün güvenlik kamerası görüntülerinin ortadan kaldırıldığı belirtilerek, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu açıkladı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Mütalaada sanığın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılma istendi.

DAVA ERTELENDİ

Sanık S.K. ise savunmasında mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için taraf avukatlarına süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA