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Tartıştığı eşini vurarak öldürdü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Tartıştığı eşini vurarak öldürdü!

Son dakika haberine göre: İzmir’in Bornova ilçesinde, kocası tarafından tabancayla vurulan kadın olay yerinden hayatını kaybederken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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