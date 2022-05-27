27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!

Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!

Son dakika haberine göre: Adana'nın Ceyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Yunus Karataşlı, hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA