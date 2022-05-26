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Son dakika: İstanbul'da silahlı çatışma

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Son dakika: İstanbul’da silahlı çatışma

Son dakika haberleri | İstanbul Maltepe’de çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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