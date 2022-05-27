’Sıfır Bir’ oyuncusu sokak ortasında dehşet saçtı!

Adana'da E.E.'yi ve arkadaşı O.K.'yi sokak ortasında bacaklarından vurarak yaralayan 22 yaşındaki M.Ç., yakalandı. "Ağabeyime hata yaptığı için vurdum" dediği öğrenilen saldırgan tutuklandı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken saldırının azmettirici pozisyonunda olduğu ileri sürülen koca R.E., her yerde aranıyor. Bu arada M.Ç.'nin internet üzerinden yayınlanan "Sıfır bir" adlı dizide oynadığı öğrenildi.