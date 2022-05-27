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Mersin'de kaçak 5 ton 952 litre akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Mersin’de kaçak 5 ton 952 litre akaryakıt ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Tarsus'taki bir kamyonda 5 ton 952 litre akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. emniyete götürüldü.

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