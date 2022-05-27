Son dakika: Fulya’da bir evde 3 ceset bulundu!

Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Y.S.B. adlı saldırganın, eski kız arkadaşı B.V. ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

3 CESET BULUNDU

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.