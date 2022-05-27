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Son dakika: Fulya'da bir evde 3 ceset bulundu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Fulya’da bir evde 3 ceset bulundu!

Son dakika haberine göre: Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor. İddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden Y.S.B. önce kız arkadaşı B.V.'yi vurdu ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.A.'yı vurup intihar etti.

Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Y.S.B. adlı saldırganın, eski kız arkadaşı B.V. ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

3 CESET BULUNDU

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

DEHŞETİN NEDENİ BELLİ OLDU

İlk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi. B.V.'nin Y.S.B.'den tedhit aldığı iddiasıyla emniyete şikayetçi olduğu, geçtiğimiz yıl Y.S.B. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı fakat uzaklaştırma kararı süresinin Aralık 2021 tarihinde bittiği öğrenildi.

B.V.'nin Y.S.B.'den tedhit aldığı iddiasıyla emniyete şikayetçi olduğu, geçtiğimiz yıl Y.S.B. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı fakat uzaklaştırma kararı süresinin Aralık 2021 tarihinde bittiği öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde bulunanların ifadesine başvurdu.

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