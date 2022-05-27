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Antalya’da feci kaza! “Ablasının cesedinin üzerine oturmasını istemedim”

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Antalya’da feci kaza! “Ablasının cesedinin üzerine oturmasını istemedim”

Alanya-Antalya Karayolu Serik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada anne Derya Akgül ve 7 yaşındaki kızı Defne Akgül hayatını kaybetti. 4 yaşındaki oğlu Ilgaz Akgül ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan kaza sonrası yapılan incelemelerde ortaya çıkan detay ise yürekleri yaktı.

Alınan bilgilere göre, 37 yaşındaki Derya Akgül idaresindeki 06 CJD 235 plakalı otomobil kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı sonra da yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada araçta ağlama sesi duyan vatandaşlar 4 yaşlarındaki erkek çocuğunu olay yerinden uzaklaştırdı.

7 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ VE ANNENİN CESEDİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından araçtaki öğretmen anne Derya Akgül ile 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatta kalmayı başaran 4 yaşındaki küçük kardeş Ilgaz Akgül ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne kızın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖĞRETMEN ANNE ASKER BABA

Derya Akgül'ün eşinin askeri personel olduğu, kendisinin ise Kurşunlu Mahallesi'nde bir okulda öğretmen olduğu ve görevden evine döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ABLASININ CESEDİNİN ÜZERİNDE OTURMASINI İSTEMEDİM"

Erkek çocuğunu araç içerisinden alan vatandaş, "Ciddi bir gürültü ve kaza sesine geldik. Kapı açıktı kadın dışarı fırlamıştı. Gözleri açıktı. Arka tarafta 2 tane çocuk vardı. 1 kız, 1 erkek. Erkek çocuk 4 yaşında olduğunu söylüyor bilinci açıktı. Kız çocuğu arabaya sıkışmıştı. Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık çünkü ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim" dedi.

KAHREDEN DETAY! EMNİYET KEMERİNİN YERİNDE TOKA

Araçtaki incelemede, Derya Akgül'ün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.

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