Antalya’da feci kaza! “Ablasının cesedinin üzerine oturmasını istemedim”
Alanya-Antalya Karayolu Serik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada anne Derya Akgül ve 7 yaşındaki kızı Defne Akgül hayatını kaybetti. 4 yaşındaki oğlu Ilgaz Akgül ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan kaza sonrası yapılan incelemelerde ortaya çıkan detay ise yürekleri yaktı.
Alınan bilgilere göre, 37 yaşındaki Derya Akgül idaresindeki 06 CJD 235 plakalı otomobil kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı sonra da yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada araçta ağlama sesi duyan vatandaşlar 4 yaşlarındaki erkek çocuğunu olay yerinden uzaklaştırdı.
7 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ VE ANNENİN CESEDİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından araçtaki öğretmen anne Derya Akgül ile 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatta kalmayı başaran 4 yaşındaki küçük kardeş Ilgaz Akgül ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne kızın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖĞRETMEN ANNE ASKER BABA
Derya Akgül'ün eşinin askeri personel olduğu, kendisinin ise Kurşunlu Mahallesi'nde bir okulda öğretmen olduğu ve görevden evine döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
"ABLASININ CESEDİNİN ÜZERİNDE OTURMASINI İSTEMEDİM"
Erkek çocuğunu araç içerisinden alan vatandaş, "Ciddi bir gürültü ve kaza sesine geldik. Kapı açıktı kadın dışarı fırlamıştı. Gözleri açıktı. Arka tarafta 2 tane çocuk vardı. 1 kız, 1 erkek. Erkek çocuk 4 yaşında olduğunu söylüyor bilinci açıktı. Kız çocuğu arabaya sıkışmıştı. Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık çünkü ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?
- Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet
- Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Oğuz Gündoğdu neden öldü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...
- İstanbul'da can pazarı! Emniyet şeridinde duran kamyona çarptı
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sigara zammı ne zaman uygulanacak? ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?
- Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? ÖTV zammı sonrasında...
- Sigaraya ÖTV zammı son dakika: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zamlı liste...
- 28. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyunu...
- Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...