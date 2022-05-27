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Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre: İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi, ünlü deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti.

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