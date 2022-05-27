Doktora öğrencisi intikam almak isterken mahkemelik oldu! 8 yıl hapsi isteniyor
Doktora yaptığı üniversitedeki araştırma görevlisi Hayriye P. ile tartışan öğrenci Leyla Ş., görevlinin okuldaki dahili hattını, santrale bağlanarak dinlemeye başladı. Görevlinin kendisi ile ilgili hakaret barındıran ifadelerini duyunca savcılığa koşan öğrenci, 'Hakarete maruz kaldım' diyerek şikayetçi oldu. Araştırma görevlisi ise konuşmalarını usulsüz şekilde ele geçiren öğreniciyi ihbar etti. Öğrencinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor.
47 yaşındaki Hayriye P., bir devlet üniversitesinde araştırmacı olarak görev alıyordu. Aynı üniversite profesörlük yapan İsmail K. ile aralarında geçen senelerde bir tartışma yaşandı. Tartışmaya profesörün öğrencisi Leyla Ş. de katıldı. Taraflar arasındaki tartışma gittikçe şiddetlendi. Araştırma görevlisinden intikam almak için harekete geçen doktora öğrencisi, Hayriye B.'nin odasındaki üniversite içi dâhili hatta, santral üzerinden bağlanarak dinlemeye başladı.
ÜNİVERSİTEDEKİ DAHİLİ HATTAN KONUŞMALARINI DİNLEMEYE BAŞLADI
Hayriye P.'nin dahili numaradan yaptığı konuşmayı dinleyen öğrenci Leyla Ş., bu konuşmaları kayıt altına aldı. Hayriye P. tarafından kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf edildiğini duyan öğrenci Leyla, elindeki kayıtla hakarete uğradığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Ardından kurum içindeyken Hayriye P.'nin fotoğraflarını çekerek, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Ses kaydının alındığı bu şekilde öğrenen araştırmacı, bunun üzerine savcılığa başvurarak üniversitede ki odasından yaptığı görüşmenin habersiz şekilde ses kaydına alındığını, iş yerini de belli eden resmi üniformalı şekilde bulunan fotoğraflılarını sosyal medya paylaşılarak özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini söyledi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Leyla Ş., tam tarihini hatırlamadığı bir zaman hocası İsmail'in yanında iken, hocasının dahilisini Hayriye P.'nin aradığını, ileride delil olması amacıyla telefonu açık bıraktığını ve Hayriye ile İsmail arasında geçen konuşmaları kaydettiğini, fotoğrafları ise bilerek paylaşmadığını söyledi.
DOKTORA ÖĞRENCİSİNİN 8 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Hayriye P.'nin müşteki Leyla Ş.'nin şüpheli olduğu bir dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Leyla Ş.'nin ' Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek' suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede, Leyla Ş.'nin Hayriye P.'nin üçüncü kişilerle yaptığı görüşmeyi izinsiz olarak kaydettiği, ardından ses kaydını delil olarak sakladığını ve bu konuşmalar sonrası savcılığa şikayetçi olarak sunduğu, ardından Hayriye P'nin kurum içindeki görüntülerini başkaları ile paylaştığı anlatıldı. Doktora öğrencisi hakkında ' Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öğrencisi, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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