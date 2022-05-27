Doktora öğrencisi intikam almak isterken mahkemelik oldu! 8 yıl hapsi isteniyor

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Ses kaydının alındığı bu şekilde öğrenen araştırmacı, bunun üzerine savcılığa başvurarak üniversitede ki odasından yaptığı görüşmenin habersiz şekilde ses kaydına alındığını, iş yerini de belli eden resmi üniformalı şekilde bulunan fotoğraflılarını sosyal medya paylaşılarak özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini söyledi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Leyla Ş., tam tarihini hatırlamadığı bir zaman hocası İsmail'in yanında iken, hocasının dahilisini Hayriye P.'nin aradığını, ileride delil olması amacıyla telefonu açık bıraktığını ve Hayriye ile İsmail arasında geçen konuşmaları kaydettiğini, fotoğrafları ise bilerek paylaşmadığını söyledi.