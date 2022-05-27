Bursa’da iş yerinde silahlı kavga! Yaralılar var
YAŞAM İHA
Bursa’da bir iş yerini basan zanlı ya da zanlılar iş yerindeki 2 kişiye silahla kurşun yağdırdı. Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler iş yerinden koşarak uzaklaştı.
Olay, Alaaddinbey Mahallesi, Taşlıpare sokakta yaşandı.
Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken zanlı veya zanlılar silah ile Hüseyin İ. ve Metin D.'ye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.
SESİ DUYANLAR EKİPLERE İHBER ETTİ
Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi vuran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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