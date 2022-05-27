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Bursa’da iş yerinde silahlı kavga! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Bursa’da iş yerinde silahlı kavga! Yaralılar var

Bursa’da bir iş yerini basan zanlı ya da zanlılar iş yerindeki 2 kişiye silahla kurşun yağdırdı. Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler iş yerinden koşarak uzaklaştı.

Olay, Alaaddinbey Mahallesi, Taşlıpare sokakta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, daha kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslarından iş yerine girerek 44 yaşındaki Hüseyin İ. İle 40 yaşındaki Metin D. ile tartıştı.

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken zanlı veya zanlılar silah ile Hüseyin İ. ve Metin D.'ye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

SESİ DUYANLAR EKİPLERE İHBER ETTİ

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi vuran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinde silahlı kavga! Yaralılar var İŞ YERİNDE SİLAHLI KAVGA! YARALILAR VAR

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