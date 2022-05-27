Dayakçı öğretmen bu kez de babaya saldırdı! 3 aylık koruma kararı





Duran K., "Oğlum okulun servisini beklerken, eski öğretmeni de aynı cadde üzerinde servis beklediği sırada oğluma 'gel konuşalım' demiş. Oğlum da korkup eve gelerek durumu bana anlattı. Ben de ertesi gün çocuklarımı servise bindirmek için onlara eşlik ettim. Ali Rıza Y.'yi görüp bizimle uğraşma dedim. Bana yumruk atıp saldırdı. Ben de ona karşılık verdim. Çevredeki vatandaşların arayı girmesiyle kavgayı ayırdılar" dedi.

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