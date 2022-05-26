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Yokuştan aşağıya kayan cip 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Yokuştan aşağıya kayan cip 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü!

Ümraniye’de bir cip otoparktan çıkarken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Önce yokuştan kaydı sonra 5 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü. Dehşete düşüren olayda sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.

Olay, İstanbul Ümraniye Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta saat 11.30 sularında 34 TC 7330 plakalı bir cipin, oturduğu sitenin otoparkından çıkarken meydana geldi.

CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA SIKIŞTI
Yokuştan geri kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Otomobil apartman boşluğunda sıkışırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

ARAÇ VİNÇLE ÇIKARTILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vinçle apartman boşluğundan çıkarılan cipte hasar oluştu. Cipin geri kayması güvenlik kamerasına yansıdı.

"KURTARIN BENİ"

Mahalle sakini Onur Gene, "Yukarıdan geri geri gelirken frene basamamış. Frenleri tutmadığını söyledi. Büyük bir ses duyduk. Geri geri çarpmış duvara sonra bağrışmaları duyduk. 'Kurtarın beni' diye bağırıyordu. Yakınları geldi. Onları görünce sarılıp ağladı. Hepimiz çok korktuk" dedi.

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