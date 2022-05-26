Yokuştan aşağıya kayan cip 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü!

"KURTARIN BENİ"

Mahalle sakini Onur Gene, "Yukarıdan geri geri gelirken frene basamamış. Frenleri tutmadığını söyledi. Büyük bir ses duyduk. Geri geri çarpmış duvara sonra bağrışmaları duyduk. 'Kurtarın beni' diye bağırıyordu. Yakınları geldi. Onları görünce sarılıp ağladı. Hepimiz çok korktuk" dedi.