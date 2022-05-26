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Bursa’da dehşete düşüren olay! Eşini öldürmeye teşebbüs etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Bursa’da dehşete düşüren olay! Eşini öldürmeye teşebbüs etti

Bursa’da bir adam eşinin oturduğu eve tuzak kurdu. Boşanma aşamasında olduğu eşinin evinde doğalgaz vanalarını açtı. Ardından kurduğu düzenekle evi havaya uçurmak istedi. İşte korkunç olayın detayları...

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Sinan Dede Mahallesi'nde oturan eşinin evinde doğalgaz vanalarını açıp düzenek kurduğu iddia edilen koca ve yanındaki oğlu gözaltına alındı.

KOMŞULARI FARK ETTİ

Olay, dün saat 17.00 sularında Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.'nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti.

ELEKTRİK FİŞİNE TAKILI KABLOLU DÜZENEK BULDULAR

Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.'nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Mümdürlüğü'nde sürerken N.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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