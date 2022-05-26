Bursa’da dehşete düşüren olay! Eşini öldürmeye teşebbüs etti

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti.

ELEKTRİK FİŞİNE TAKILI KABLOLU DÜZENEK BULDULAR

Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.'nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Mümdürlüğü'nde sürerken N.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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