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Pendik’te ilginç olay! Arılar yuvasını bakın nereye yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Pendik’te ilginç olay! Arılar yuvasını bakın nereye yaptı

İstanbul Pendik’te şaşırtan olay. Kalabalığın her gün önünden geçtiği bir ağacın kovuğuna arılar yuvasını yaptı. Bu durum çevredekilerin ilgisini çekti.

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