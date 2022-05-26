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Adana'da korkunç kaza! Otomobil dere yatağına devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Adana’da korkunç kaza! Otomobil dere yatağına devrildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu Mesut Bulungiray ile Mehmet İhsan Yağmurca öldü, 2 kişi de yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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