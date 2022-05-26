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Antalya'da felaketin eşiğinden dönüldü! 22 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Antalya’da felaketin eşiğinden dönüldü! 22 kişi yaralandı

Son dakika haberi...Antalya'nın Korkuteli ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 19'u Romanya uyruklu 22 kişi yaralandı.

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