Hırsızın başına gelmeyen kalmadı! Önce çatıdan düştü sonra merdivenden

"HIRSIZLIK YAPMIŞ KORKUDAN KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMIŞ"



Olayla ilgili konuşan çocuğun ağabeyi Burak Turan A., "Kaçarken çocuğun üstüne düşmüş. Kardeşimin ayağının üstüne düştü. Şu anda ambulansta, herhalde ayağını kırdı. Kardeşimin de durumu iyi, şu an okulda" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Hırsızlık yapmış korkudan kendisini aşağıya atmış. Yabancı uyruklu ve yüzde 90 hırsız. Ayağı kırık gibi geldi. Mahalle sakinleri de polisi ve sağlık ekiplerini aradılar. Sonra ambulans geldi ve bindirdiler" diye konuştu.

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