25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da torbacılara operasyon!

İstanbul'da torbacılara operasyon!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
ABONE OL
İstanbul’da torbacılara operasyon!

İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gaziosmanpaşa’daki bir adrese yapılan baskında, şüpheli uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı atarken, evde 1 adet silah da ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA