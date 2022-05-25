Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı ayın kaçında, bu ay mı bitiyor?
Şevval ayı ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının sona ermesinin ardından Şevval ayı başladı. Mayıs ayının sonlarına gelmemizin ardından Şevval ayının biteceği tarihi merak ediliyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı ayın kaçında, bu ay mı bitiyor?
Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı ayın kaçında, bu ay mı bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir. Şevval ayının bitme tarihi ise merak ediliyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı ayın kaçında, bu ay mı bitiyor?
2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?
Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V),"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.
Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.
ŞEVVAL AYINDA KAZA ORUÇLARI TUTULUR MU?
Şevval ayında tutulan orucun hem kaza hemde şevval orucu yerine geçip geçmediği hakkında bazı kaynaklar öncelikle kaza oruçlarının tutulmasını, ardından da 6 gün şevval orucu tutulmasını tavsiye ederken, bazı kaynaklar da kaza veya adak oruçlarını bugünlerde tutmakla da aynı sevabın elde edileceğini belirtmektedir. Buna göre; isteyen öncelikle, varsa kaza orucunu tutar, borcunu öder, ardından da vakit kalırsa ayrıca şevval ayı orucunu tutar. İsteyen Şevval ayında kaza oruçlarını tutar ve bunu şevval orucu olarak da kabul eder.
Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberani]
Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace]
Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]
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